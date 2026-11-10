HELLENiQ ENERGY: «Πράσινη» απόβαση στη Ρουμανία -Επενδύσεις 1,3 δισ. έως το 2030 - iefimerida.gr

Σε μία από τις σημαντικότερες αγορές για την ανάπτυξή της στις ΑΠΕ αναδεικνύεται η Ρουμανία για τη HELLENiQ ENERGY, παίζοντας ρόλο στον μετασχηματισμό της.

Τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης βαλκανικής αγοράς ανέδειξε η χθεσινή εκδήλωση στο Βουκουρέστι για την παρουσίαση της Helleniq Renewables Romania, του «πράσινου» βραχίονα του ελληνικού Ομίλου στη χώρα. Όπως φάνηκε από τις παρουσιάσεις στην εκδήλωση, στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και μπαταριών, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου «καθαρής» ενέργειας.

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Σύμφωνα με τον διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, η επέκταση στη Ρουμανία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μεταμόρφωσης του Ομίλου, ο οποίος, από μία εταιρεία με επίκεντρο τη διύλιση, εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό «παίκτη» με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY

Όπως συμπλήρωσε ο CEO, πριν από περίπου οκτώ χρόνια ο Όμιλος είχε ουσιαστικά μηδενική παρουσία στις ΑΠΕ, ενώ σήμερα διαθέτει σχεδόν 1 GW έργων σε λειτουργία και ένα χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη περίπου 6 GW. Η δραστηριότητά του (σε ΑΠΕ και εμπορία καυσίμων) εκτείνεται σε 12 χώρες, με τη Ρουμανία να αποτελεί τη νεότερη προσθήκη.

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY υπογράμμισε ότι η μετάβαση από την οικονομία των υδρογονανθράκων στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μία στρατηγική επιλογή χωρίς επιστροφή. Παράλληλα, ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη έχει επιχειρήσει να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση περισσότερο από όσο επιτρέπουν οι τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας με τις παραδοσιακές ενεργειακές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη συμβολή που φιλοδοξεί να έχει ο Όμιλος στη ρουμανική οικονομία και κοινωνία, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις δεν θα περιοριστούν απαραίτητα στην καθαρή ενέργεια. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η HELLENiQ ENERGY να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους της Ρουμανίας.

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Ο σχεδιασμός έως το 2030

Την επενδυτική διάσταση του σχεδιασμού παρουσίασε ο Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου, Γιώργος Αλεξόπουλος, επισημαίνοντας ότι η Ρουμανία πρόκειται να απορροφήσει το 60% των επενδύσεων της HELLENiQ ENERGY στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας από το 2027 έως το 2030.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2030 στη Ρουμανία θα βρίσκεται το 40% της συνολικής ισχύος του χαρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου, ενώ το ποσοστό θα ξεπερνά το 50% ειδικά στις ΑΠΕ και στις μπαταρίες. Παράλληλα, από τη ρουμανική αγορά θα προέρχεται περίπου το ένα τρίτο της ηλεκτροπαραγωγής του.

Ήδη έχουν επενδυθεί στη χώρα 400 εκατ. ευρώ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει συνολικές επενδύσεις έως 1,3 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Στόχος είναι να βρίσκονται τότε σε λειτουργία 1 GW ΑΠΕ και μπαταρίες με αποθηκευτική ικανότητα 1,5 Gwh.

Σήμερα λειτουργούν ήδη τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 211 MW στη νότια Ρουμανία, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 155.000 νοικοκυριών. Με την προσθήκη ενός αιολικού πάρκου στην περιοχή Γκαλάτσι, η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 MW έως τα μέσα του 2027.

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Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ισχύος 800 MW, ενώ σχεδιάζει να συνδυάσει νέα αλλά και υφιστάμενα φωτοβολταϊκά με μπαταρίες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η παραγόμενη πράσινη ενέργεια, περιορίζοντας τις απώλειες «πράσινης» παραγωγής, όταν αυτή υπερβαίνει τη ζήτηση.

Όπως σημείωσε ο κ. Αλεξόπουλος, με την πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος η παραγόμενη καθαρή ενέργεια θα αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών.

Η στήριξη της ρουμανικής κυβέρνησης

Τη σημασία των επενδύσεων της HELLENiQ ENERGY για τη ρουμανική οικονομία υπογράμμισε από την πλευρά της η υπουργός Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών, Ναταλία-Έλενα Ιντοτέρο, συγχαίροντας τον ελληνικό Όμιλο για τη δέσμευσή του να αναπτύξει ένα τόσο σημαντικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Όπως ανέφερε, τα έργα που έχουν ανακοινωθεί θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομία της Ρουμανίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην παραγωγή καθαρότερης ενέργειας. Επισήμανε, τέλος, ότι Ελλάδα και Ρουμανία μοιράζονται κοινούς στόχους για ένα πιο «πράσινο» και ασφαλές ενεργειακό μέλλον στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.