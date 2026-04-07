H ανάπτυξη στο Ελληνικό επαναπροσδιορίζει τον βιώσιμο τρόπο ζωής στις πόλεις - iefimerida.gr

Ζούμε σε μια εποχή, όπου τα αστικά κέντρα δοκιμάζονται από την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της και η ανάγκη για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα.

Σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όπου οι ανισότητες στον αστικό χώρο παραμένουν έντονες και οι αρχές της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης δεν βρίσκουν την καλύτερη εφαρμογή τους, η ανάπτυξη στο Ελληνικό, ως βιώσιμος συμπεριληπτικός προορισμός αστικής διαβίωσης, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση.

Η δημιουργία της νέας, σύγχρονης, πράσινης, ανοιχτής και έξυπνης πόλης, που αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου αστικού ιστού είναι η απάντηση, για το πως μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις πόλεις. Το έργο του Ελληνικού είναι ένα case study, ένα υπόδειγμα αστικής διαβίωσης όπου η κατοικία, η εργασία, η αναψυχή, ο πολιτισμός και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά, καθώς ο δημόσιος χώρος αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργίας του.

Πάρκα, ανοιχτοί χώροι, παράκτια ζώνη 3,5 χλμ. χώροι άθλησης, αναψυχής, συνάντησης και επικοινωνίας των ανθρώπων, συνθέτουν ένα περιβάλλον που φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής επανασυστήνοντας την πόλη ως τόπο εμπειρίας, δημιουργίας, σύνδεσης.

Στη νέα πόλη στο Ελληνικό, η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί καθημερινή πρακτική: πεζοί, ποδήλατα, μέσα ήπιας μετακίνησης και έξυπνα δίκτυα μεταφορών, ενισχύουν την προσβασιμότητα και μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα προστατεύοντας το περιβάλλον.

Οι έξυπνες λύσεις ενσωματώνονται στις καθημερινές ανάγκες, από τη διαχείριση της ενέργειας και των υδάτων, έως τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και τα δίκτυα διασύνδεσης, η υψηλή τεχνολογία λειτουργεί στο ως «σύμμαχος» και εργαλείο που διευκολύνει τους ανθρώπους.

Η σύγχρονη πόλη, που ήδη δημιουργείται, θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους και είναι ένας νέος τρόπος ζωής, ένα αστικό οικοσύστημα, όπου η ευελιξία και οι επιλογές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά κορυφαία αξία διαβίωσης. Το έργο στο Ελληνικό είναι η απάντηση στο ερώτημα, για το πως θα ήταν μια σύγχρονη πόλη, αν σχεδιαζόταν από την αρχή, με προϋπόθεση την ποιότητα ζωής, τους ρυθμούς, τις εμπειρίες, τις σχέσεις των ανθρώπων. Και εδώ ακριβώς, πέρα από το μέγεθος και τα αριθμητικά δεδομένα, βρίσκεται και η μεγάλη συμβολή του, καθώς μας καλεί να ξανασκεφτούμε και να οραματιστούμε πως ακριβώς θέλουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας.