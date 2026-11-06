ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 - iefimerida.gr

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025. Η Έκθεση αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί διαχρονική αξία για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας σε όλες τις δραστηριότητές της.

Το 2025 σηματοδότησε μία ακόμη χρονιά προόδου για τη ΓΙΩΤΗΣ, με σημαντικές επιδόσεις στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Έρευνας και Καινοτομίας, της Κοινωνίας και του Ανθρώπινου Δυναμικού.

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﻿Περιβάλλον



Το 2025, η ΓΙΩΤΗΣ συνέχισε να εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Παρήγαγε περισσότερες από 4.130 MWh ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ πέτυχε μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, προώθησε πρακτικές κυκλικής οικονομίας, βιώσιμων προμηθειών και υπεύθυνης διαχείρισης πόρων. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο μείωσης της έντασης εκπομπών κατά 25% έως το 2030, με έτος βάσης το 2022.

Έρευνα και Καινοτομία



﻿Η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν διαχρονικά θεμελιώδεις άξονες της στρατηγικής της ΓΙΩΤΗΣ. Το 2025, η εταιρεία διεύρυνε περαιτέρω την προϊοντική της γκάμα, διαθέτοντας στην αγορά 11 νέα προϊόντα και ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ακόμη 19. Ταυτόχρονα, συνέχισε να επενδύει σε ερευνητικές υποδομές, εργαστηριακό εξοπλισμό και στρατηγικές συνεργασίες, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της στην έρευνα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας (Hellenic Research & Innovation Center - HRIC) της εταιρείας, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία νέων προϊόντων, την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων. Μέσω του Ινστιτούτου Διατροφής και Υγείας του HRIC, η εταιρεία επενδύει επίσης σε προϊόντα που προάγουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ενσωματώνουν τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της διατροφής.

Με περισσότερες από 90 συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το HRIC συμβάλλει ενεργά στην παραγωγή νέας γνώσης και στην ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα, η ΓΙΩΤΗΣ συμμετέχει διαχρονικά σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 45 ερευνητικά έργα από το 1990 έως σήμερα.

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﻿Κοινωνία



Η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της ΓΙΩΤΗΣ. Μέσα από το πρόγραμμα δωρεάς τροφίμων «Θρέφουμε με Αγάπη», η εταιρεία προσέφερε το 2025 περισσότερες από 720.000 μερίδες τροφίμων και 10 τόνους αλεύρων, στηρίζοντας περισσότερους από 100 κοινωνικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος «Μια Ελπίδα Γεννιέται!» για τη μείωση της υπογεννητικότητας, που υλοποιείται σε συνεργασία με τη HOPEgenesis από το 2018, η ΓΙΩΤΗΣ συνεχίζει να στηρίζει νέες οικογένειες σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, καλύπτοντας τα έξοδα εγκυμοσύνης και τοκετού, καθώς και τις διατροφικές ανάγκες των βρεφών για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη γέννηση 93 παιδιών, με ακόμη 5 γεννήσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα, ενώ έχουν διατεθεί περισσότερες από 250.000 μερίδες βρεφικών τροφών.

﻿Οι άνθρωποι της ΓΙΩΤΗΣ



﻿Οι άνθρωποι της εταιρείας συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή της. Το 2025, η εταιρεία απασχόλησε 408 εργαζομένους και συνέχισε να επενδύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα το πλαίσιο παροχών προς τους ανθρώπους της και τις οικογένειές τους.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 αποτυπώνει την πρόοδο της ΓΙΩΤΗΣ στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Έρευνας & Καινοτομίας, της Κοινωνίας και των Ανθρώπων της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

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Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της ΓΙΩΤΗΣ:

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 - jotis.gr

JOTIS_ESG_REPORT 2025.pdf