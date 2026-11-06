Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πυροδότησαν πανικό στις αγορές -Τι συμβαίνει με τις επενδύσεις για την ΑΙ και τους Δημοκρατικούς - iefimerida.gr

Σε εκτενές άρθρο του, το Bloomberg αναλύει τις αναταράξεις που καταγράφηκαν στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και πώς αυτές σχετίζονται με την ΑΙ και την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Όπως αναφέρει, εδώ και μήνες, οι επενδυτές ανησυχούσαν για μια μακρά λίστα κινδύνων που απειλούν τη συνεχή ροή κερδών από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Αυτή την εβδομάδα σήμανε συναγερμός. Οι φόβοι για το χειρότερο δυνατό σενάριο όσον αφορά τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη εντάθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την Τρίτη, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ επικράτησαν και σε αναμετρήσεις για πολιτειακά νομοθετικά σώματα και κυβερνητικά αξιώματα σε όλη τη χώρα.

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Πολλοί από τους υποψήφιους που εξελέγησαν είχαν υιοθετήσει μια ατζέντα κατά της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πιθανό να «παγώσει» η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers) σε πολλές περιοχές.

Η διαπίστωση αυτή ώθησε τους επενδυτές -ξεκινώντας από την Πέμπτη- σε μαζικές πωλήσεις μετοχών εταιρειών που συνδέονται με τις προβλεπόμενες δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ο δείκτης ημιαγωγών του Χρηματιστηρίου της Φιλαδέλφειας (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index) σημείωσε βουτιά 12%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 6,4%. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες και για τους δύο δείκτες από την έναρξη της πανδημίας Covid τον Μάρτιο του 2020.

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H αβεβαιότητα για το μέλλον της ΑΙ οδήγησε σε ρευστοποιήσεις



Η Nvidia Corp., η εταιρεία που έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της τεχνητής νοημοσύνης, ηγήθηκε της πτωτικής πορείας της αγοράς, καταγράφοντας απώλειες άνω του 9% και χάνοντας περισσότερα από 440 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

«Ο κόσμος αμφισβητεί τις προβλέψεις για την ανάπτυξη των προμηθευτών των data centers και προχωρούν σε γενικευμένες ρευστοποιήσεις» δήλωσε ο Πίτερ Λουζ, πρόεδρος της Chase Investment Counsel, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνει μετοχές κατασκευαστών τσιπ, όπως η Nvidia και η Advanced Micro Devices Inc., καθώς και μεγάλων εταιρειών που επενδύουν σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Alphabet Inc. και η Amazon.com Inc. «Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς μια σύνδεση μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων και της αυξημένης αβεβαιότητας όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, και από εκεί, στις προοπτικές ανάπτυξης αυτών των εταιρειών».

Οι ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη εντείνονταν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εν μέσω της ανόδου των επιτοκίων, της αύξησης του δανεισμού για τη χρηματοδότηση των υποδομών, αλλά και της όλο και πιο έντονης αντίδρασης απέναντι στην ανάπτυξη data centers. Οι συγκεκριμένες δαπάνες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο για την άνοδο του δείκτη S&P 500, προστατεύοντάς τον από ευρύτερες πιέσεις, όπως οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, ο αυξημένος πληθωρισμός και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Όπως σημειώνει ωστόσο το Bloomberg, μένει να φανεί πώς θα εξελιχθούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων και τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεδομένου ότι οι κυβερνητικοί μηχανισμοί κινούνται συχνά με αργούς ρυθμούς.

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«Είναι σαν η οικονομία να λειτουργεί μόλις με έναν κύλινδρο, και αυτός ο κύλινδρος όχι μόνο δεν αποδίδει με την παλιά του ταχύτητα, αλλά ενδέχεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω λόγω των εκλογών» δήλωσε ο Barry Knapp, διαχειριστής εταίρος στην Ironsides Macroeconomics. «Αυτή τη στιγμή δεν προτίθεμαι να αγοράσω τίποτα».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της UBS Group AG, σχεδόν το ένα τρίτο της υπολογιστικής ισχύος που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία στις ΗΠΑ το 2028 βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού αφορά data centers που σχεδιάζονται στο Τέξας, όπου η Δημοκρατική Gina Hinojosa που επικράτησε στις εκλογές έχει δεσμευτεί να σταματήσει την έγκριση νέων.

Οι ανησυχίες αυτές οδηγούν τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι οποίες δέχονταν ήδη πιέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Nvidia, η οποία έχει επωφεληθεί περισσότερο από κάθε άλλη εταιρεία από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή της διαπραγματεύεται πλέον σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, έναντι άνω των 32 και πλέον φορών πριν από έναν χρόνο.

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«Ο κόσμος συμπεριφερόταν σαν τα κέντρα δεδομένων (data centers) να αποτελούν μια νέα πραγματικότητα, η οποία θα μπορούσε να προεκταθεί για χρόνια στο μέλλον», δήλωσε ο Knapp. «Αν κατασκευάσουμε κέντρα δεδομένων μόνο για μερικά ακόμη χρόνια και στη συνέχεια ο ρυθμός ανάπτυξης των τσιπ επιβραδυνθεί, ποιο τίμημα θα έπρεπε να πληρώσει κανείς γι' αυτό;».

Οι μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν στα πιο ριψοκίνδυνα τμήματα της αγοράς που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η CoreWeave Inc., πάροχος υπολογιστικών υπηρεσιών για την τεχνητή νοημοσύνη, κατέγραψε πτώση 20% αυτή την εβδομάδα. Πλέον, η μετοχή της βρίσκεται πάνω από 75% χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου 2025, ενώ απέχει ελάχιστα δολάρια από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της τον Μάρτιο του 2025.

Το Bloomberg σημειώνει ότι την κατάσταση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η αβεβαιότητα γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς και η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers), γεγονός που καθιστά τους επενδυτές επιφυλακτικούς στο να εκμεταλλευτούν την πτώση για αγορές.

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Μια θετική πτυχή της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων είναι ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί -όπως η Amazon, η Alphabet, η Microsoft Corp. και η Meta Platforms Inc.- θα αναγκαστούν να περιορίσουν τις δαπάνες τους.

Οι μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών των εν λόγω εταιρειών, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, κατέδειξαν πόσο ελάχιστη ανοχή επιδεικνύουν οι επενδυτές απέναντι σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που υπερβαίνουν τα ταμειακά διαθέσιμα που παράγονται από τις λειτουργικές δραστηριότητες, εξηγεί το δημοσίευμα.

Οι τέσσερις αυτές εταιρείες, μαζί με την Apple Inc., είδαν τις μετοχές τους να εκτοξεύονται την Τετάρτη, προσθέτοντας συνολικά πάνω από 800 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή τους αξία, προτού χάσουν μέρος των κερδών τους την Πέμπτη, εν μέσω του ευρύτερου κύματος πωλήσεων στην αγορά.

«Αν περιορίσουν τις δαπάνες, ίσως χρειαστεί να δανειστούν λιγότερο, ίσως αυξηθούν οι ταμειακές ροές», δήλωσε ο Λουζ. «Ωστόσο, ταυτόχρονα, ενδέχεται να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη. Υπάρχουν τόσα πολλά ερωτήματα αυτή τη στιγμή».