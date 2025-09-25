Αναγνωστόπουλος (ΓΓ εμπορίου): Άμεση η είσπραξη του προστίμου που επιβλήθηκε στα σούπερ μάρκετ - iefimerida.gr

«Από τη στιγμή που το δικαστήριο δεν μπορεί να δώσει αναστολή, η πληρωμή του προστίμου είναι άμεση», επισήμανε ο γ.γ. Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Το πρόστιμο πληρώνεται και εφόσον κερδηθεί η προσφυγή, εάν κάποιος προσφύγει στη δικαιοσύνη, τότε μόνο επιστρέφεται, τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8 για τα πρόστιμα ύψους 2,2 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη και Lidl.

Η διαδικασία που ακολουθείται όταν κάποια επιχείρηση προσφεύγει στο δικαστήριο

Αναφερόμενος στην διαδικασία επιβολής προστίμου ο γενικός γραμματέας είπε, όταν επιβάλλεται ένα πρόστιμο και προσφύγει κάποια επιχείρηση στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα εξετάσει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος που θα εξετάσει για να δώσει αναστολή πληρωμής του προστίμου είναι αν το πρόστιμο είναι πολύ προβληματικό και δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί στο δικαστήριο, οπότε θα αναστείλει την εφαρμογή μέχρι να βγει η οριστική απόφαση του δικαστηρίου. Η άλλη περίπτωση είναι, με την επιβολή του προστίμου να κινδυνεύει να κλείσει η επιχείρηση. Και η μία περίπτωση και η άλλη, εδώ δεν υπάρχουν, σημείωσε.

Για διαφορετικούς λόγους τα δύο πρόστιμα

Τα δύο πρόστιμα έχουν μπει για διαφορετικούς λόγους, όπως εξήγησε στη συνέχεια. «Το πρώτο πρόστιμο στην αλυσίδα Lidl μπήκε για παράβαση του ορίου περιθωρίου κέρδους. Ο έλεγχος αυτός έγινε αρκετούς μήνες πιο πριν από σήμερα και κατέληξαν τα αποτελέσματά του και γι' αυτό δημοσιεύθηκε το συγκεκριμένο πρόστιμο. 'Αρα, εκεί είχαμε υπέρβαση της μέγιστης κερδοφορίας, δηλαδή της κερδοφορίας που είχε το ίδιο κατάστημα στα ίδια προϊόντα το 2021, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Το δεύτερο πρόστιμο αφορούσε στην εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις και τις προσφορές. Δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε στην παρουσίαση των τιμών στα ταμπελάκια. Εκεί, ο ελεγκτικός μηχανισμός θεώρησε ότι η αναγραφή που υπήρχε περί αρχικής τιμής θα έπρεπε να προσαρμόζεται στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Αυτό δεν συνέβη σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην επιβολή ενός υψηλού προστίμου» περιέγραψε.

«Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, οι ενέργειες οι οποίες είναι έκνομες γίνονται με σκοπό το κέρδος»



Ερωτηθείς αν πρόκειται για κερδοσκοπία και στις δύο περιπτώσεις, δήλωσε «είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και στις δύο περιπτώσεις πάντως, οι ενέργειες οι οποίες είναι έκνομες γίνονται με σκοπό το κέρδος. Δεν θα μπορούσε να γίνεται για άλλο λόγο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι πολύ διαφορετικό».

«Σε ό,τι αφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας, για να το εξηγήσουμε στους καταναλωτές ο μηχανισμός των εκπτώσεων και το πώς παρουσιάζονται αυτές στους καταναλωτές, είναι ένα ενδιαφέρον σύστημα για το πώς να περνούν ανατιμήσεις στους καταναλωτές. Δηλαδή, περνούν ανατιμήσεις στους καταναλωτές με τρόπο που να μην γίνεται αμέσως αντιληπτός, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολα, πιο εύπεπτος αυτός ο τρόπος στους καταναλωτές και άρα να επιτρέπει να γίνονται ευκολότερα ανατιμήσεις, χωρίς οι καταναλωτές να προβληματίζονται και να πηγαίνουν σε κάποιο άλλο προϊόν.

«Μεγάλο κομμάτι των μεγάλων προσφορών και των εκπτώσεων ήταν πλασματικό»



Αυτό ας πούμε, για να καταλάβουμε τι πρακτική εφαρμογή έχει, τα τελευταία δύο χρόνια στις κατηγορίες που είχαν πολλές και περίεργες εκπτώσεις, όπως τα καθαριστικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν, οδοντόκρεμες και ούτω καθεξής, έχει οδηγήσει σε μειώσεις τιμών τόσο σημαντικές ώστε οι τιμές σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα κατά μέσο όρο στις συγκεκριμένες κατηγορίες να είναι χαμηλότερες από αυτές που ήταν το 2019, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός των προσφορών και των εκπτώσεων που ήταν πολύ έντονες σε αυτές τις κατηγορίες και μεγάλο κομμάτι τους ήταν πλασματικό, οδηγούσε στο να έχουμε αρκετά υψηλότερες τιμές στη χώρα μας από άλλες χώρες που δεν ακολουθούσαν το μοντέλο αυτό. Αυτό έχει αλλάξει» συμπλήρωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Ως προς την απάντηση των εταιρειών στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, μέσω της νομικής οδού, όπως ανακοίνωσαν, με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι κάθε επιχείρηση η οποία δέχεται ένα πρόστιμο, όπως και κάθε διοικούμενος, κάθε πολίτης, έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. «Αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμα που προβλέπεται από το Σύνταγμα, άρα καλώς θα πράξουν να προσφύγουν. Ζούμε σε κράτος δικαίου» υπογράμμισε.

