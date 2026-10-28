Φυσικό αέριο: Στα 100 ευρώ η μεγαβατώρα για πρώτη φορά μετά το 2022 -Νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και βιομηχανία - iefimerida.gr

Σε επίπεδα ρεκόρ, από την ενεργειακή κρίση του 2022, εκτινάχθηκε η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η νέα άνοδος εντείνει τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος ενόψει του χειμώνα, με τα νοικοκυριά και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπα με νέες επιβαρύνσεις.

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Η τιμή του ευρωπαϊκού συμβολαίου αναφοράς TTF, στην ολλανδική αγορά, έφτασε προσωρινά τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι τιμές κινούνται πλέον σε επίπεδα σχεδόν τριπλάσια από εκείνα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά.



Περιορισμένη προσφορά και ανησυχία για τον χειμώνα

Βασικός παράγοντας πίεσης είναι οι διαταραχές στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες περιορίζουν τις διαθέσιμες προμήθειες σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για θέρμανση αναμένεται να αυξηθεί.

Την ίδια ώρα, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 75% της χωρητικότητάς τους, ενώ στη Γερμανία το ποσοστό περιορίζεται κοντά στο 60%, σημαντικά χαμηλότερα από πέρυσι.

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Οι εισαγωγές LNG της Ευρώπης ήταν μειωμένες κατά 30% την εβδομάδα έως τις 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Rystad Energy.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές ενδέχεται να διατηρηθούν για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, ακόμη και αν τερματιστεί η σύγκρουση και ο χειμώνας είναι ήπιος, καθώς θα απαιτηθεί σημαντική αναπλήρωση των αποθεμάτων.



Ακριβότερο ρεύμα και νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές

Η άνοδος του φυσικού αερίου επηρεάζει και την ηλεκτρική ενέργεια. Στη Γερμανία, το συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο έτος αυξήθηκε κατά 1,7%, στα 159,30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023.

Παράλληλα, οι βιομηχανίες χημικών, λιπασμάτων και χάλυβα αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής, με ορισμένες επιχειρήσεις να περιορίζουν ήδη τη δραστηριότητά τους.

Για τα νοικοκυριά, η επιβάρυνση αναμένεται να αποτυπωθεί κυρίως το 2027, καθώς τα τιμολόγια λιανικής ακολουθούν με καθυστέρηση τις μεταβολές της χονδρικής αγοράς.

