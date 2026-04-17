Φυσικό αέριο: Ορατός ο κίνδυνος για την επάρκεια εφοδιασμού - iefimerida.gr

Η νέα γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει το φυσικό αέριο στο επίκεντρο μιας πολυεπίπεδης ενεργειακής αβεβαιότητας.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με τον κίνδυνο εκτίναξης των τιμών, αλλά πλέον και με ορατές απειλές για την ίδια την επάρκεια εφοδιασμού.

Η αρχική εκτίμηση ότι η ένταση στον Περσικό Κόλπο θα λειτουργήσει κυρίως ως «σοκ τιμών» υποχωρεί, καθώς οι εξελίξεις δείχνουν ότι η διαταραχή αγγίζει ήδη τον πυρήνα της αγοράς: τις ροές, την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φορτίων LNG.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως, μετατρέπεται εκ νέου σε κρίσιμο σημείο ασφυξίας για τις διεθνείς ροές. Περίπου το 20% των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, γεγονός που καθιστά κάθε περιορισμό στη διέλευση πολλαπλασιαστή κινδύνου για την παγκόσμια αγορά. Η προσωρινή διακοπή της υγροποίησης στον τερματικό σταθμό Ras Laffan στο Κατάρ, σε συνδυασμό με τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, έχει ήδη προκαλέσει σημαντική απορρύθμιση, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία και αναδιαμορφώνοντας τις εμπορικές ροές.



Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Saad Sherida Al-Kaabi, ήταν χαρακτηριστικός, σημειώνοντας ότι όσα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις τιμές ενέργειας αποτελούν «την κορυφή του παγόβουνου». «Η πλήρης επίπτωση θα φανεί σε έναν ή δύο μήνες», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι «θα δείτε τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου», σύμφωνα με το Bloomberg.



Η εκτίμηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις ζημιές που υπέστη τον Μάρτιο το ενεργειακό σύμπλεγμα υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ras Laffan, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG παγκοσμίως, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα πέμπτο των διεθνών εξαγωγών. Το πλήγμα στις υποδομές δεν είχε μόνο τοπικό χαρακτήρα, αλλά λειτούργησε ως καταλύτης για μια ευρύτερη απορρύθμιση της αγοράς, προκαλώντας αισθητή στενότητα στην παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου και ενισχύοντας τις πιέσεις στις τιμές, σε μια περίοδο ήδη επιβαρυμένη από τους περιορισμούς στις θαλάσσιες ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ.



Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται όμως στη μεταφορά

Παραγωγοί στον Περσικό Κόλπο αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν την παραγωγή, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν και οι εξαγωγικές δυνατότητες συρρικνώνονται. Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή πίεση στην αγορά, η οποία μεταφέρεται ήδη σε διυλιστήρια και ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως στην Ασία, αλλά με σαφείς προεκτάσεις προς την Ευρώπη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναλυτές της Alpha Bank επισημαίνουν ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόβλημα επαρκούς ενεργειακού εφοδιασμού, γεγονός που δεν οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους αλλά σε βαθύτερες δομικές αδυναμίες. Η γεωοικονομική θέση της ηπείρου έχει αποδυναμωθεί λόγω της υψηλής εξάρτησης από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες και συναφή προϊόντα, όπως τα λιπάσματα, αλλά και πρώτες ύλες που συνδέονται άμεσα με το φυσικό αέριο.



Την ίδια στιγμή, η συγκυρία καθίσταται ακόμη πιο πιεστική λόγω της κατάστασης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Ένας ιδιαίτερα ψυχρός χειμώνας οδήγησε σε σημαντική απομείωση των αποθηκών, οι οποίες στα τέλη Μαρτίου βρίσκονταν περίπου στο 28% της συνολικής χωρητικότητας, δηλαδή κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τα ήδη χαμηλά επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς. Από αυτή τη χαμηλή αφετηρία, η επίτευξη του στόχου πλήρωσης στο 80% πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου θέρμανσης καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς απαιτεί την κάλυψη σχεδόν του 50% της χωρητικότητας μέσα στους θερινούς μήνες.



Τα επίπεδα αποθήκευσης βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά για την εποχή, μόλις στο 28,1% της συνολικής χωρητικότητας, δηλαδή περίπου 321–325 TWh, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 15 ετών. Η εικόνα είναι ακόμη πιο πιεστική σε βασικές αγορές, με τη Γερμανία να κινείται κοντά στο 22%, τη Γαλλία στο 21,85%, την Αυστρία στο 35,4% και την Ολλανδία σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 6,81%.



Η ανάγκη ταχείας αναπλήρωσης των αποθεμάτων από αυτή τη χαμηλή αφετηρία εντείνει τον ανταγωνισμό με τις ασιατικές αγορές, οι οποίες απορροφούν ολοένα και περισσότερα φορτία LNG προσφέροντας υψηλότερες τιμές. Ήδη, από τα μέσα Μαρτίου, παρατηρείται μεταστροφή φορτίων με προορισμό την Ευρώπη προς την Ασία, εξέλιξη που συνέβαλε στη διπλάσια σχεδόν αύξηση των τιμών στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF μέσα σε έναν μήνα. Παράλληλα, η εξάρτηση της Ευρώπης από το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών –που κάλυψε το 50,7% των εισαγωγών το 2025– προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, ιδίως υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών ισορροπιών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης, η Ευρώπη θα χρειαστεί φέτος περίπου 6 bcm επιπλέον φυσικού αερίου, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 6%, για να εισέλθει στον χειμώνα με αποθέματα αντίστοιχα του 2025. Ωστόσο, η εικόνα της ζήτησης δεν προσφέρει άμεση «ανακούφιση». Παρότι η κατανάλωση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να μειωθεί εποχικά, η συνολική ζήτηση εμφανίζει περιορισμένη ευελιξία. Όπως επισημαίνει το OIES, η τρέχουσα κρίση δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης στην Ευρώπη και είναι πιθανό το φαινόμενο αυτό να συνεχιστεί για το υπόλοιπο του 2026.



Η πίεση αυτή ενδέχεται να ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς όπως προειδοποιούν αναλυτές τα πρώτα προβλήματα εφοδιασμού θα αρχίσουν να γίνονται ορατά στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Fatih Birol, έχει ήδη επισημάνει ότι οι ελλείψεις σε καύσιμα που καταγράφονται στην Ασία θα επεκταθούν σύντομα και στην Ευρώπη, προκαλώντας ευρύτερες διαταραχές στην οικονομία.



Παράλληλα, η ίδια η δυναμική της αγοράς ενισχύει τον κίνδυνο παρατεταμένης κρίσης. Ακόμη και στην περίπτωση άμεσης αποκατάστασης των ροών μέσω του Ορμούζ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν τρεις έως έξι μήνες για την πλήρη επαναφορά των ποσοτήτων που έχουν χαθεί από την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα «μακροχρόνιο σοκ», σε μια περίοδο που η πλήρωση των αποθηκών με στόχο το 90% έως την 1η Νοεμβρίου αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια.



Η εξέλιξη της κρίσης αποτυπώνεται και στα διαφορετικά σενάρια που εξετάζουν οι αγορές. Σε περίπτωση ταχείας αποκλιμάκωσης, οι ροές αποκαθίστανται εντός εβδομάδων και οι πιέσεις στις τιμές περιορίζονται. Ωστόσο, σε ένα σενάριο παρατεταμένων περιορισμών, η αγορά καλείται να λειτουργήσει με υψηλότερα κόστη και αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ στο ακραίο ενδεχόμενο ενός ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού για μήνες, οι επιπτώσεις θα είναι βαθιές και πολυεπίπεδες, με σοβαρές συνέπειες για τη ζήτηση, την ανάπτυξη και τη συνολική οικονομική σταθερότητα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha Bank, η ανάγκη για ενίσχυση των εναλλακτικών διαδρομών προμήθειας καθίσταται στρατηγικής σημασίας. Ο «Κάθετος Διάδρομος» επανέρχεται δυναμικά στη συζήτηση ως κρίσιμο εργαλείο διαφοροποίησης, επιτρέποντας τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον Νότο προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, εξετάζονται νέες ενεργειακές οδεύσεις, όπως αγωγοί που θα μπορούσαν να μεταφέρουν πόρους από τη Σαουδική Αραβία μέσω Ιορδανίας και Συρίας ή να ενισχύσουν τις ροές από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Για τις βόρειες χώρες, η στρατηγική αυτή μεταφράζεται και σε μεγιστοποίηση της εγχώριας παραγωγής, ιδίως στη Βόρεια Θάλασσα.



Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα. Απαιτείται ένα πολυεπίπεδο σχέδιο που θα συνδυάζει τη διαφοροποίηση των διαδρομών με τη φυσική ασφάλεια των υποδομών και, κυρίως, τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι κυβερνήσεις καλούνται να υιοθετήσουν στοχευμένα μέτρα στήριξης για την απορρόφηση των κραδασμών, δίνοντας προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς όμως να υπονομεύουν τα κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανησυχία για την Ευρώπη δεν περιορίζεται πλέον στη διακύμανση των τιμών, αλλά μετατοπίζεται σαφώς προς την ασφάλεια εφοδιασμού. Όπως προειδοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, «οι επιπτώσεις της κρίσης, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι υπάρχει αποκλιμάκωση σήμερα ή αύριο, θα μας ακολουθήσουν για αρκετό καιρό», υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή αβεβαιότητα που γεννά η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είναι παροδική, αλλά ενδέχεται να διαμορφώσει το τοπίο της αγοράς φυσικού αερίου για το επόμενο διάστημα.