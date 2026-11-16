Φυσικό αέριο: «Φουντώνει» ο ανταγωνισμός – Ποιοι προμηθευτές κερδίζουν έδαφος

Παραμένει η κυριαρχία των ΖeniΘ και «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» στη λιανική αερίου, αν και ενισχύονται σταθερά οι υπόλοιποι μεγάλοι προμηθευτές.

Έτσι, αν και ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί σημαντικά, η ΖeniΘ και η «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» εξακολουθούν να εκπροσωπούν πάνω από έξι στις δέκα συνδέσεις φυσικού αερίου στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, σημαντικά βήματα για την αύξηση των μεριδίων τους κάνουν η ΔΕΗ, ο ΗΡΩΝ και η Protergia, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2026, που δημοσίευσε πρόσφατα η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) .

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Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, δηλαδή τα δίκτυα διανομής που διαχειρίζονται τόσο η Enaon EDA όσο και η HENGAS. Στην πρώτη ανήκουν τα δίκτυα της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, καθώς και τα δίκτυα που αναπτύσσονται στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα (στη Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο). Η δεύτερη διαχειρίζεται τοπικά δίκτυα στη Μεγαλόπολη, την Τρίπολη, την Κόρινθο, τον Πολύγυρο, το Πολύκαστρο, τη Δεσκάτη, το Άσπρο Έδεσσας και τη Γαλατινή.

Στα δίκτυα της Enaon EDA συγκεντρώνεται πάνω από το 99% των περίπου 662.000 ενεργών συνδέσεων φυσικού αερίου της χώρας. Συνολικά, τον Απρίλιο δραστηριοποιήθηκαν στη λιανική αγορά 18 προμηθευτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και βιομηχανίες που προμηθεύονται απευθείας φυσικό αέριο για τις δικές τους ανάγκες.

Τρίτη μεγαλύτερη η ΔΕΗ

Με κριτήριο τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων, στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης βρίσκεται η ΖeniΘ, με 243.052 συνδέσεις και μερίδιο 36,72%. Ακολουθεί η «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» (θυγατρική της ΔΕΠΑ Εμπορίας), η οποία εκπροσωπεί 167.623 συνδέσεις, με μερίδιο 25,32%.

Είναι ενδεικτικό ότι καμία από τις υπόλοιπες εταιρείες δεν έχει ακόμη διψήφιο ποσοστό στην αγορά. Ωστόσο, μέσα σε ένα 12μηνο, το μερίδιο της ΖeniΘ έχει περιοριστεί κατά 4,89 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ κατά 1,57 μονάδες έχει μειωθεί το αντίστοιχο ποσοστό της «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας».

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Η ΔΕΗ έχει αναδειχθεί στον τρίτο μεγαλύτερο «παίκτη» της αγοράς, εκπροσωπώντας 62.594 σημεία παράδοσης. Το μερίδιο της επιχείρησης διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 9,46%, ενισχυμένο κατά 2,36 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου μεταξύ όλων των προμηθευτών.

Σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους βρίσκονται η Protergia και ο ΗΡΩΝ, με μερίδια 8,8% και 8,67%, αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση, η Protergia ενίσχυσε το ποσοστό της κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ κατά 1,6 μονάδες αύξησε το μερίδιό του ο ΗΡΩΝ. Την πρώτη επτάδα συμπληρώνουν η Enerwave (πρώην Elpedison), με μερίδιο 5,36%, και η nrg, με ποσοστό 3,11%.

Αξιοσημείωτη είναι και η ενίσχυση της Volton, η οποία υπερδιπλασίασε το μερίδιό της σε αριθμό συνδέσεων μέσα σε ένα 12μηνο, φτάνοντας από το 0,28% στο 0,72%

Πρωτιά για την Protergia στις πωλήσεις

Αρκετά διαφορετική είναι η εικόνα της αγοράς, αν ληφθούν υπόψη όχι οι αριθμοί των συνδέσεων, αλλά οι ποσότητες φυσικού αερίου που διέθεσαν σε πελάτες τους οι προμηθευτές μέσω των δικτύων διανομής.

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Κι αυτό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος της βιομηχανικής πελατείας κάθε προμηθευτή, καθώς πάνω από το 50% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στα δίκτυα διανομής τον Απρίλιο προήλθε από βιομηχανικούς καταναλωτές.

Επομένως, με βάση τον όγκο κατανάλωσης, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Protergia, με μερίδιο 22,59%, έχοντας καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο κατά 5,82 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα έτος.

Ακολουθεί σε μικρή απόσταση η «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», με ποσοστό 22,14%, μειωμένο κατά 2,53 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΖeniΘ, με μερίδιο 18,99% και απώλειες 6,31 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Αξιόλογη ενίσχυση των μεριδίων τους καταγράφουν επίσης η ΗΡΩΝ και η Enerwave, κατά 1,08 και 0,80 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Σημαντική ποσοστιαία άνοδο καταγράφει και η Volton, η οποία διπλασίασε το μερίδιό της με βάση τον όγκο κατανάλωσης, από το 0,11% στο 0,23%.

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Τα «προπύργια» των δύο μεγάλων προμηθευτών

Η ισχυρή θέση των δύο παραδοσιακών προμηθευτών εδράζεται στη μεγάλη πελατειακή βάση που έχουν αναπτύξει εδώ και χρόνια στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Στις συγκεκριμένες περιοχές, όπου έγινε η αρχή για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στα ελληνικά νοικοκυριά, εξακολουθεί να συγκεντρώνεται περίπου το 97% των ενεργών συνδέσεων πανελλαδικά.

Στην Αττική, η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (πρώην ΕΠΑ Αττικής) εκπροσωπεί σχεδόν δύο στις τρεις συνδέσεις, με μερίδιο 65,69%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη στην κατάταξη, Protergia, έχει μερίδιο 8,36%, ενώ ακολουθεί η ΔΕΗ με 6,78%.

Πάντως, το ποσοστό του κυρίαρχου προμηθευτή στην Αττική έχει μειωθεί μέσα σε ένα 12μηνο κατά 2,97 ποσοστιαίες μονάδες, με τη ΔΕΗ και την Protergia να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ενίσχυση των μεριδίων τους, κατά 1,49 και 0,86 μονάδες, αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία, η ΖeniΘ εξακολουθεί να εκπροσωπεί περισσότερες από τις μισές συνδέσεις, με ποσοστό 54,12%. Στη δεύτερη και την τρίτη θέση βρίσκονται η ΔΕΗ και ο ΗΡΩΝ, με μερίδια που αγγίζουν το 10%.

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Στη συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά, το μερίδιο της ΖeniΘ έχει μειωθεί κατά 6,77 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα έτος, με μεγαλύτερους κερδισμένους τη ΔΕΗ (+2,49 μονάδες), την ΗΡΩΝ (+2,03) και την Protergia (+1,46).

Τα νεότερα δίκτυα

Διαφορετική είναι η εικόνα στα υπόλοιπα δίκτυα διανομής της Enaon EDA, όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι πιο πρόσφατη. Στις συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες οι εταιρείες δεν είχαν να ανταγωνιστούν προμηθευτές με αντίστοιχα εδραιωμένη παρουσία, η κατανομή της πελατείας είναι πιο ισορροπημένη.

Εκεί η ΔΕΗ έχει εξασφαλίσει την πρωτιά, με μερίδιο 32,87% σε αριθμό συνδέσεων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΗΡΩΝ με 16,85% και στην τρίτη η Protergia με 14,32%. Ακολουθούν η ΖeniΘ και η «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», με ποσοστά λίγο πάνω από το 12,5%.

Όσον αφορά τα δίκτυα της HENGAS, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η EFA Energy, εκπροσωπώντας το 53,40% των περίπου 4.200 ενεργών συνδέσεων. Ακολουθούν η «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» με μερίδιο 17,52% και η ΔΕΗ με 8,37%.