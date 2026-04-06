Fuel Pass: Αλλαγή στην υποβολή αιτήσεων, μετά τα προβλήματα στην πλατφόρμα -Θα γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ - iefimerida.gr

Αλλάζει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το Fuel Pass, μετά τα προβλήματα που υπήρξαν στην πλατφόρμα λόγω της μαζικής εισόδου χιλιάδων πολιτών.

Ειδικότερα, πλέον οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα, αλλά βάσει του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ, ώστε να κατανέμεται η επισκεψιμότητα και να αποφεύγονται νέα τεχνικά προβλήματα.

Έτσι, το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026 η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους, έως και την 30/4/2026.

To «έμφραγμα» στην πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το Fuel Pass

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα για το Fuel Pass άνοιξε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, όμως από τα πρώτα λεπτά χιλιάδες πολίτες μπήκαν στο σύστημα για να υποβάλουν την αίτησή τους αμέσως, με αποτέλεσμα το σύστημα να «πέσει».

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΟ, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι η πλατφόρμα δεν θα «πέσει» λόγω του αναμενόμενου ενδιαφέροντος, κάτι το οποίο τελικά δεν αποφεύχθηκε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν «κρασάρει» η πλατφόρμα, η οποία βρισκόταν περίπου δύο ώρες στον αέρα και για την οποία είναι αρμόδια η ΓΓΠΣ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποβάλλονταν 30 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο.

Συνολικά, πρόλαβαν να υποβληθούν περίπου 70.000 αιτήσεις, με τους δικαιούχους να υπολογίζονται σε 3.097.976.

Πάντως, εν μέσω των προβλημάτων εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν αμέσως στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.