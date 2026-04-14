Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση - iefimerida.gr



Στις 30 Απριλίου αναμένεται να κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για το Fuel Pass,﻿ καθώς πλέον είναι ανοιχτή για το σύνολο των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Όσον αφορά στις μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Σημειώνεται ότι κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής leasing.

Επιπλέον, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα το οποίο να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας.

Τρόποι επιδότησης

Για την είσπραξη του ποσού το κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στο κινητό τηλέφωνο, είτε την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Το ύψος της επιδότησης