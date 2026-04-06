Fuel Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα -Αναλυτικά η διαδικασία και τα χρηματικά ποσά - iefimerida.gr

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Απριλίου.

Το μέτρο αφορά την οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση αποτελεί το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2024 να μην υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση ανά παιδί.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής. Για ιδιοκτήτες οχημάτων σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, το ποσό ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 50 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 50 και 40 ευρώ. Για τους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η ενίσχυση κυμαίνεται από 35 έως 30 ευρώ στις ειδικές περιοχές και από 30 έως 25 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.

Σημειώνεται ότι κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή είναι μισθωτής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ﻿vouchers.gov., με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι δικαιούχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να δηλώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό, εφόσον επιθυμούν απευθείας κατάθεση. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στην οποία θα πιστωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Το σύστημα αντλεί αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως εισοδηματικά δεδομένα, ασφάλιση οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης. Το ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα, αλλά και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί και σιδηρόδρομο, ενώ η κάρτα θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.