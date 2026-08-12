Φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα την Πέμπτη χάρη στις ΑΠΕ: Στα 96 ευρώ η MWh, πάνω από 162 ευρώ η τιμή στην κεντρική Ευρώπη - iefimerida.gr

Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αύριο η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα χρηματιστήρια ενέργειας, οι τιμές θα πέσουν λόγω της υψηλής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου και παρά την αυξημένη -λόγω υψηλών θερμοκρασιών- ζήτηση που αναμένεται την Πέμπτη.

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Η τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται για την αυριανή ημέρα στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ κυμαίνεται πάνω από 140 ευρώ και σε πολλές ξεπερνά τα 160 ευρώ.

Ενδεικτικά, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι 138,29 και 163,54 ευρώ αντίστοιχα, στην Αυστρία 161,55, στην Ουγγαρία 163,69, στη Γερμανία 147,07, στη Γαλλία 154,68 ευρώ. Στην Ισπανία είναι 141,7 ευρώ και στην Πορτογαλία 144,16 ευρώ.

Οι ΑΠΕ προβλέπεται να καλύψουν αύριο ποσοστό της τάξης του 70% της ζήτησης, καθώς, εκτός από τα φωτοβολταϊκά, αναμένεται αυξημένη και η συμμετοχή των αιολικών.

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Σύμφωνα με την πρόβλεψη, αιολικά και φωτοβολταϊκά θα συμμετάσχουν με 63,2% στο αυριανό φορτίο, τα υδροηλεκτρικά 5%, οι ΑΠΕ της Κρήτης 1,5% και οι μπαταρίες 0,6%.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, η συμμετοχή των ΑΠΕ αύριο θα κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα προβλέπεται να είναι η δεύτερη υψηλότερη επίδοση.