Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Οικονομία έως 25% στο ρεύμα - iefimerida.gr

Ένα νέο, πιο «ευέλικτο» κεφάλαιο στην οικιακή αυτοπαραγωγή ενέργειας ετοιμάζεται να ανοίξει στην Ελλάδα, με τη νομοθέτηση του πλαισίου για τα plug-in φωτοβολταϊκά να βρίσκεται προ των πυλών.

Γνωστά και ως «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού», τα μικρά ηλιακά συστήματα υπόσχονται να φέρουν την «πράσινη» ενέργεια κυριολεκτικά στην πρίζα του σπιτιού του.

Τα plug-in φωτοβολταϊκά έχουν ισχύ που φτάνει έως τα 800 Watt, ενώ συνδέονται απευθείας στην ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω μιας κοινής πρίζας σούκο. Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν να καλύψουν μέρος της κατανάλωσης του νοικοκυριού με ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο. Επομένως, δεν προϋποθέτουν περίπλοκες διαδικασίες, ούτε την ανάγκη μόνιμης εγκατάστασης.

Στην πράξη, ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από δύο φωτοβολταϊκά πάνελ, έναν μικρομετατροπέα και τη βάση στήριξης, που επιτρέπει την τοποθέτησή του σε μπαλκόνια, βεράντες, κάγκελα ή ακόμη και στέγαστρα. Το κόστος τους κινείται κοντά στα 1.000 ευρώ, ένα ποσό που, σε σύγκριση με μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, θεωρείται προσιτό για ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών.

Πλεονεκτήματα

Λειτουργούν βάσει του λεγόμενου ταυτοχρονισμού, καθώς η ενέργεια που παράγεται καταναλώνεται την ίδια στιγμή από τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται άμεσα η ενέργεια που αντλείται από το δίκτυο, εξοικονομώντας χρήματα για τον ιδιοκτήτη τους. Από την άλλη πλευρά, όταν δεν υπάρχει ζήτηση τη στιγμή της παραγωγής, η παραγωγή δεν αποθηκεύεται ούτε «περνά» στο δίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση, η εξοικονόμηση μπορεί να είναι αξιοσημείωτη. Ένα νοικοκυριό μπορεί να μειώσει έως 25% τους λογαριασμούς ρεύματος. Το όφελος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο προσαρμοσμένο είναι το προφίλ κατανάλωσης στις ώρες ηλιοφάνειας – δηλαδή πόση ενέργεια καταναλώνεται όσο τα πάνελ παράγουν.

Βασικό ατού των συστημάτων είναι πως δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την εγκατάσταση, ούτε σημαντικός χώρος. Αυτό τα καθιστά ιδανικά για διαμερίσματα, αλλά και για ενοικιαστές, καθώς μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας.

Τον Μάιο το πλαίσιο

Δεν είναι τυχαίο ότι η ανάπτυξη αυτών των μικροηλιακών συστημάτων αποτελεί στρατηγική επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς προωθείται από την ΕΕ. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η εξάπλωση των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού είναι ήδη πολύ μεγάλη, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να έχουν υιοθετήσει τη λύση.

Στην Ελλάδα, η θέσπιση του πλαισίου αναμένεται να γίνει μέσα στον Μάιο, με την ενσωμάτωση των σχετικών προβλέψεων στην τροποποιητική Υπουργική Απόφαση για τον ενεργειακό συμψηφισμό (net-billing). Το πλαίσιο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, με στόχο να δημιουργηθούν σαφείς και ασφαλείς όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για το ηλεκτρικό δίκτυο. Για παράδειγμα, ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει λειτουργία απονησιδοποίησης – δηλαδή να διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση γενικής διακοπής, προστατεύοντας έτσι τους τεχνικούς που εργάζονται για την αποκατάσταση βλαβών, αλλά και τις οικιακές συσκευές.

Ασφαλιστικές δικλείδες

Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η παραγόμενη ενέργεια δεν εγχέεται στο δίκτυο, αλλά περιορίζεται εντός της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ευστάθειας. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ευρεία διάδοση των plug-in συστημάτων, χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα.

Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρχει γνωστοποίηση του ιδιώτη προς τον ΔΕΔΔΗΕ (πιθανότατα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) για τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος. Αυτό που αναζητείται από το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ είναι να υπάρξουν «φίλτρα» ώστε να διασφαλίζεται πως τα συστήματα που εγκαθίστανται από τα ελληνικά νοικοκυριά διαθέτουν εξοπλισμό που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.