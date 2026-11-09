Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Πλησιάζει η ώρα της πρεμιέρας -Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα plug-in φωτοβολταϊκά, καθώς η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για την καταχώρισή τους αναμένεται να είναι έτοιμη έως το τέλος έτους.

Πρόκειται για το τελευταίο βήμα που απομένει ώστε να «ενεργοποιηθεί» αυτή η νέα δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία απευθύνεται σε νοικοκυριά που δεν διαθέτουν χώρο για την εγκατάσταση συμβατικού φωτοβολταϊκού συστήματος, ή τα απαραίτητη κεφάλαια. Το.. προτελευταίο βήμα για την «ενεργοποίηση» πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν ΔΕΔΔΗΕ δημοσίευσε τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών των συστημάτων, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία τους.

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Το βασικό χαρακτηριστικό των plug-in φωτοβολταϊκών είναι ότι μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε μία κοινή πρίζα του σπιτιού, χωρίς να απαιτείται η σύνδεσή τους στον ηλεκτρικό πίνακα με τον τρόπο που γίνεται στα συμβατικά φωτοβολταϊκά. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να παράγουν μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται, περιορίζοντας την ποσότητα ρεύματος που προμηθεύονται από το δίκτυο.

Ωστόσο, η απλότητα στη χρήση δεν σημαίνει ότι η εγκατάσταση μπορεί να γίνει χωρίς προϋποθέσεις. Οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που δημοσίευσε ο ΔΕΔΔΗΕ τον Οκτώβριο περιλαμβάνουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον εξοπλισμό, την ηλεκτρική ασφάλεια και τη στήριξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Πώς λειτουργούν και πόσο ρεύμα μπορούν να παράγουν

Τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού αποτελούνται από ένα ή περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ, έναν μικρο-αντιστροφέα, τα απαραίτητα καλώδια και μία βάση στήριξης. Ο μικρο-αντιστροφέας μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα πάνελ σε εναλλασσόμενο, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 Watt, ενώ η μέγιστη ισχύς του μικρο-αντιστροφέα περιορίζεται στα 800 Watt. Δεν επιτρέπεται, μάλιστα, η χρήση μεγαλύτερου αντιστροφέα, ακόμη και αν η λειτουργία του περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 800 Watt.

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Κάθε παροχή κατανάλωσης μπορεί να διαθέτει μόνο ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσότερων ανεξάρτητων μικροηλιακών συστημάτων στην ίδια παροχή, ακόμη και αν συνδέονται σε διαφορετικές πρίζες.

Τα πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε μπαλκόνια, προσόψεις, τοίχους, σκίαστρα ή δώματα, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλούς στήριξης. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς του συστήματος σε διαφορετική θέση ή ακόμη και σε άλλο κτίριο, με την ευθύνη για την ασφαλή εγκατάσταση να παραμένει στους εμπλεκόμενους.

Οι κανόνες

Μία βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατάλληλης ηλεκτρικής εγκατάστασης και πρίζας τύπου σούκο. Ο ΔΕΔΔΗΕ απαγορεύει ρητά τη σύνδεση μέσω πολύπριζων ή μπαλαντέζων, καθώς το σύστημα πρέπει να συνδέεται απευθείας σε σταθερή πρίζα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις διατάξεις προστασίας από ηλεκτροπληξία. Οι προδιαγραφές προβλέπουν την ύπαρξη κατάλληλου ρελέ διαρροής και, ανάλογα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή του. Αντίστοιχα, σε παλαιότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να απαιτηθεί έλεγχος της γείωσης ή αντικατάσταση της πρίζας.

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Οι έλεγχοι και οι σχετικές επεμβάσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Εφόσον γίνουν αλλαγές στον ηλεκτρικό πίνακα ή παρεμβάσεις που επηρεάζουν την ηλεκτρική ασφάλεια, απαιτείται η έκδοση και υποβολή νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Υπάρχει, επίσης, ένας σημαντικός περιορισμός για τις νεότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Όπως επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 δεν επιτρέπει ακόμη τη συγκεκριμένη σύνδεση σε εγκαταστάσεις που υπάγονται σε αυτό. Η τροποποίηση του προτύπου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 30 Οκτωβρίου, επομένως πρόκειται για μία εκκρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί.

Συνδυασμός με μπαταρία

Οι τεχνικές προδιαγραφές επιτρέπουν τον συνδυασμό φωτοβολταϊκών μπαλκονιού με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η μπαταρία είναι προαιρετική και η χωρητικότητά της μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Με τη χρήση μπαταρίας, μέρος της ενέργειας που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να αποθηκεύεται και να αξιοποιείται αργότερα, είτε γιατί εκείνες τις ώρες είναι περιορισμένη η κατανάλωση στην κατοικία είτε επειδή δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Έτσι, μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που αξιοποιεί το νοικοκυριό.

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Πάντως, η ύπαρξη μπαταρίας δεν σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως εφεδρική πηγή ηλεκτροδότησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι προδιαγραφές απαγορεύουν την τροφοδοσία της ηλεκτρικής εγκατάστασης από το σύστημα αποθήκευσης όταν έχει διακοπεί η τάση του κυκλώματος στο οποίο συνδέεται.

Πώς μειώνεται ο λογαριασμός ρεύματος

Το οικονομικό όφελος από τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού προκύπτει από την απευθείας κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας. Για παράδειγμα, όταν το σύστημα παράγει ρεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να καλύπτει μέρος των αναγκών ηλεκτρικών συσκευών που λειτουργούν εκείνη τη στιγμή.

Αντίθετα, η ενέργεια που περισσεύει και διοχετεύεται στο δίκτυο δεν αποζημιώνεται ούτε συμψηφίζεται με την κατανάλωση της παροχής. Επομένως, η εξοικονόμηση εξαρτάται από τον συγχρονισμό της παραγωγής με τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η επιλογή της θέσης εγκατάστασης, ο προσανατολισμός των πάνελ και η ύπαρξη ή μη μπαταρίας μπορούν να επηρεάσουν το οικονομικό αποτέλεσμα.

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Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η ασφαλής στερέωση των πάνελ, ώστε να αντέχουν σε ισχυρούς ανέμους και άλλες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο ΔΕΔΔΗΕ απαγορεύει πρόχειρες λύσεις στήριξης με σχοινιά, δεματικά καλωδίων ή αυτοκόλλητες ταινίες, ενώ προβλέπει συγκεκριμένες απαιτήσεις αντοχής και πιστοποίησης του εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να επιλέγουν πιστοποιημένα συστήματα, με σήμανση CE και αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Η τήρηση αυτών των προδιαγραφών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η νέα δυνατότητα αυτοπαραγωγής να συνδυαστεί με την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.