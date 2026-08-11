Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η 2η δόση του Αυγούστου και πώς θα την εντάξετε σε ρύθμιση - iefimerida.gr

Νέα φορολογική υποχρέωση για εκατομμύρια φορολογούμενους για τους οποίους προέκυψε χρεωστικό εκκαθαριστικό στις φορολογικές δηλώσεις 2026.

Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης στο τέλος Ιουλίου, η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος πρέπει να πληρωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου, δηλαδή έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται σε δόσεις, με την πρώτη να έχει καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

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Για το 2026, η πρώτη δόση έληξε στις 31 Ιουλίου, ενώ η δεύτερη δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Η τρίτη και οι επόμενες δόσεις ακολουθούν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των φορολογικών υποχρεώσεων.

Πώς γίνεται η ρύθμιση οφειλών μέσω ΑΑΔΕ

Για όσους δεν καταφέρουν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τη δόση, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην πάγια ρύθμιση οφειλών της ΑΑΔΕ, εφόσον η οφειλή πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι βεβαιωμένες οφειλές μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμιστούν σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις, ενώ για ορισμένες ειδικές κατηγορίες οφειλών προβλέπονται έως 48 δόσεις. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

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Ο φορολογούμενος που έχει βεβαιωμένη οφειλή μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση μέσω της ΑΑΔΕ. Η δυνατότητα υποβολής της αίτησης για την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οφειλή καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος έχει συνολική βεβαιωμένη οφειλή 1.200 ευρώ και αυτή μπορεί να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει την καταβολή της σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Σε υποθετική ρύθμιση 24 δόσεων, η βασική μηνιαία καταβολή αντιστοιχεί σε 50 ευρώ, πριν από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων τόκων και επιβαρύνσεων. Αντίστοιχα, για οφειλή 2.400 ευρώ, μια υποθετική ρύθμιση 24 δόσεων αντιστοιχεί σε 100 ευρώ τον μήνα, πλέον των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

Τι να προσέξει ο φορολογούμενος

Η ένταξη μιας οφειλής στη ρύθμιση δεν σημαίνει ότι ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από τις επιβαρύνσεις ή από την υποχρέωση να τηρεί τους όρους της. Οι δόσεις πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα, καθώς η μη τήρηση των όρων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την υποβολή της αίτησης, είναι σημαντικό να ελέγξει ο φορολογούμενος στο myAADE την ακριβή εικόνα της οφειλής του και τους διαθέσιμους τρόπους ρύθμισης.

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Η αίτηση για την πάγια ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ.

