Φοιτητική κατοικία: Σε ποιες περιοχές της Αθήνας τα ανακαινισμένα σπίτια κοστίζουν έως 15% ακριβότερα - iefimerida.gr

Η ανακαίνιση φαίνεται ότι αποτελεί πλέον βασικό «διαβατήριο» για ένα ακίνητο που απευθύνεται στη φοιτητική αγορά της Αθήνας, καθώς σε αρκετές από τις δημοφιλέστερες περιοχές η πλειονότητα των διαθέσιμων κατοικιών είναι ανακαινισμένη.

Η εικόνα αυτή συνοδεύεται, ωστόσο, από υψηλότερες ζητούμενες τιμές, με το «premium» της ανακαίνισης να είναι ιδιαίτερα αισθητό σε ορισμένες γειτονιές.

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Τα τελευταία στοιχεία του Spitogatos Insights για τις φοιτητικές κατοικίες το 2026 αποτυπώνουν μια αγορά στην οποία το ανακαινισμένο απόθεμα έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Από τις επτά περιοχές της Αθήνας που εξετάζονται, σε όλες οι ανακαινισμένες κατοικίες αποτελούν πάνω από το μισό της διαθέσιμης προσφοράς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 70%.

Ταυτόχρονα, η σύγκριση των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) ενοικίασης δείχνει ότι ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα μπορεί να ζητείται έως και περίπου 16% ακριβότερα ανά τετραγωνικό μέτρο από ένα μη ανακαινισμένο ακίνητο στην ίδια περιοχή.

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Εξάρχεια: Ανακαινισμένα τα τρία στα τέσσερα φοιτητικά σπίτια

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση εντοπίζεται στα Εξάρχεια, όπου το 76% της διαθέσιμης προσφοράς φοιτητικών κατοικιών είναι ανακαινισμένο και μόλις το 24% αφορά μη ανακαινισμένα ακίνητα.

Η υπεροχή των ανακαινισμένων κατοικιών αποτυπώνεται και στις ζητούμενες τιμές. Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης για ανακαινισμένη φοιτητική κατοικία στα Εξάρχεια διαμορφώνεται στα 14,4 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 13,1 ευρώ ανά τ.μ. για ένα μη ανακαινισμένο σπίτι. Πρόκειται για διαφορά περίπου 10%.

Αμέσως μετά ως προς τη συμμετοχή των ανακαινισμένων ακινήτων στην προσφορά βρίσκεται η Αττική, όπου το ποσοστό τους φτάνει το 70%, έναντι 30% για τα μη ανακαινισμένα. Στην περιοχή η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,7 ευρώ/τ.μ. για τα ανακαινισμένα και στα 11 ευρώ/τ.μ. για τα μη ανακαινισμένα.

Καλλιθέα και Γουδή: Ανακαινισμένα δύο στα τρία σπίτια

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των ανακαινισμένων φοιτητικών κατοικιών και στην Καλλιθέα, όπου αποτελούν το 66% της προσφοράς, ενώ τα μη ανακαινισμένα περιορίζονται στο 34%.

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Εδώ καταγράφεται και μία από τις μεγαλύτερες διαφορές στις ζητούμενες τιμές. Για ένα ανακαινισμένο φοιτητικό σπίτι η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 13,3 ευρώ ανά τ.μ., όταν για ένα μη ανακαινισμένο διαμορφώνεται στα 11,6 ευρώ ανά τ.μ.. Η διαφορά αγγίζει έτσι το 14,7%.

Αντίστοιχη είναι η κατανομή στο Γουδή, μία από τις περιοχές με παραδοσιακά ισχυρή φοιτητική ζήτηση λόγω της γειτνίασης με πανεπιστημιακές σχολές. Το 66% της προσφοράς είναι ανακαινισμένο και το 34% μη ανακαινισμένο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 13,5 ευρώ/τ.μ. και 13 ευρώ/τ.μ., γεγονός που δείχνει ότι εδώ η «ψαλίδα» λόγω ανακαίνισης είναι αισθητά μικρότερη.

Στους Αμπελοκήπους τα ακριβότερα ανακαινισμένα

Την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή μεταξύ των περιοχών που εξετάζει το Spitogatos καταγράφουν οι Αμπελόκηποι. Για ένα ανακαινισμένο φοιτητικό ακίνητο η τιμή φτάνει τα 14,6 ευρώ ανά τ.μ., ενώ ακόμη και τα μη ανακαινισμένα βρίσκονται στα 14,2 ευρώ ανά τ.μ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά το υψηλό επίπεδο τιμών, η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι περιορισμένη, μόλις 0,4 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αυτό δείχνει ότι η ίδια η περιοχή και η ισχυρή ζήτηση για μικρές κατοικίες διατηρούν ψηλά τις αξίες ανεξάρτητα από την κατάσταση του ακινήτου.

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Στους Αμπελοκήπους, το 65% της διαθέσιμης προσφοράς είναι ανακαινισμένο και το υπόλοιπο 35% μη ανακαινισμένο.

Μεγάλη «ψαλίδα» και στου Ζωγράφου

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει του Ζωγράφου, όπου η ανακαίνιση φαίνεται να έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στην τιμή. Η περιοχή, που αποτελεί διαχρονικά μία από τις βασικές αγορές φοιτητικής στέγης της Αθήνας, εμφανίζει μέση ζητούμενη τιμή 13 ευρώ ανά τ.μ. για τα ανακαινισμένα σπίτια, έναντι 11,7 ευρώ ανά τ.μ. για τα μη ανακαινισμένα.

Ταυτόχρονα, το 59% της προσφοράς είναι ανακαινισμένο, ενώ το 41% αφορά μη ανακαινισμένα ακίνητα. Πρόκειται μάλιστα για την περιοχή του δείγματος όπου το μη ανακαινισμένο απόθεμα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό, χωρίς όμως να αποτελεί την πλειονότητα.

Στο Αιγάλεω, από την άλλη πλευρά, η κατάσταση του ακινήτου φαίνεται να επηρεάζει ελάχιστα την τιμή. Τα ανακαινισμένα φοιτητικά σπίτια ζητούνται κατά μέσο όρο προς 12,5 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 12,4 ευρώ ανά τ.μ. για τα μη ανακαινισμένα. Παρ' όλα αυτά, το 62% της προσφοράς αφορά ανακαινισμένες κατοικίες και το 38% μη ανακαινισμένες.

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Πόσο κοστίζει τελικά η ανακαίνιση στο ενοίκιο

Η σύγκριση των στοιχείων αποκαλύπτει ότι η ανακαίνιση δεν μεταφράζεται παντού στο ίδιο πρόσθετο κόστος για τον φοιτητή. Στην Καλλιθέα η διαφορά φτάνει τα 1,7 ευρώ/τ.μ., στα Εξάρχεια και στου Ζωγράφου τα 1,3 ευρώ/τ.μ., στην Αττική τα 0,7 ευρώ/τ.μ., στο Γουδή τα 0,5 ευρώ/τ.μ., στους Αμπελοκήπους τα 0,4 ευρώ/τ.μ. και στο Αιγάλεω περιορίζεται σε μόλις 0,1 ευρώ/τ.μ.

Σε ένα διαμέρισμα 50 τ.μ., για παράδειγμα, η διαφορά της Καλλιθέας αντιστοιχεί θεωρητικά σε περίπου 85 ευρώ επιπλέον τον μήνα, ενώ στου Ζωγράφου και στα Εξάρχεια σε περίπου 65 ευρώ τον μήνα, με βάση πάντα τις μέσες ζητούμενες και όχι τις τελικές τιμές στις οποίες κλείνονται οι μισθώσεις.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν παράλληλα μια βαθύτερη μεταβολή στο απόθεμα φοιτητικών κατοικιών της Αθήνας. Η ισχυρή ζήτηση των προηγούμενων ετών για μικρά διαμερίσματα, σε συνδυασμό με την ηλικία μεγάλου μέρους του οικιστικού αποθέματος, έχει δημιουργήσει κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να προχωρούν σε ανακαινίσεις, επιδιώκοντας καλύτερη εμπορική αξιοποίηση και υψηλότερο μίσθωμα.

Για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, όμως, αυτό σημαίνει ότι η αναζήτηση ενός σύγχρονου και ανακαινισμένου σπιτιού συνοδεύεται συχνά από υψηλότερο λογαριασμό. Και καθώς σε όλες τις περιοχές που εξετάζονται τα ανακαινισμένα ακίνητα αποτελούν πλέον την πλειονότητα της προσφοράς, η εικόνα δείχνει ότι η ανακαίνιση από στοιχείο διαφοροποίησης μετατρέπεται σταδιακά σε βασικό χαρακτηριστικό της φοιτητικής αγοράς κατοικίας στην Αθήνα.