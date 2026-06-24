Στο στόχαστρο των Ράμπο της ΑΑΔΕ τα μεσιτικά, πώς καθορίζονται οι αμοιβές τους -«Τσίμπησαν» γραφείο real estate στις Κυκλάδες - iefimerida.gr

Ως «κορυφή του παγόβουνου» χαρακτηρίζεται αρμοδίως το... λαβράκι που ξετρύπωσε ο αλγόριθμος των Ράμπο του ΔΕΟΣ, «χτενίζοντας« για μια ακόμα φορά sites και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτήν τη φορά δεν μπήκαν στο στόχαστρο γνωστές influencers ή χώροι δεξιώσεων, αλλά μεσιτικά γραφεία, καθώς σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ακινήτων έχουν βγάλει... φτερά, ο εν λόγω κλάδος εμφανίζεται στην Εφορία σαν να έχει... κολλήσε” στη δεκαετία 2009-2019, όταν η οικοδομή είχε μπει στον «πάγο» λόγω της οικονομικής κρίσης και οι αγοραπωλησίες ακινήτων γίνονταν με το σταγονόμετρο.

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Δεν είναι μυστικό ότι στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς και στις μισθώσεις ειδικά των κατοικιών, οι προμήθειες που καταβάλλονται σε μεσίτες έχουν πολλές φορές «μαύρο» χρώμα. Κοινώς, καταβάλλονται τοις μετρητοίς και δεν εμφανίζονται πουθενά. Αν και δεν υπάρχει προκαθορισμένο ποσό για την αμοιβή μεσίτη, καθώς είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο και δεν υπόκειται σε κατώτατα νόμιμα όρια, η συνήθης προμήθεια για την πώληση ακινήτου «παίζει» στο 2% επί της τελικής τιμής πώλησης, αν και συχνά μπορεί να φτάσει έως το 3%. Για παράδειγμα, σε ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ με προμήθεια 2%, η μεσιτική αμοιβή είναι 4.000 ευρώ, στα οποία προστίθενται 960 ευρώ ΦΠΑ, με το τελικό κόστος να διαμορφώνεται στα 4.960 ευρώ. Αν λάβει, δε, κανείς υπόψιν ότι αυτήν την αμοιβή είθισται να μην την πληρώνει μόνο ο πωλητής αλλά και ο αγοραστής, ο μεσιτικός τζίρος ανά μεταβίβαση ακινήτου μπορεί να εκτοξευθεί.

Τα... επίσημα και τα «μαύρα»

Η αλήθεια είναι ότι οι μεταβιβάσεις ακινήτων δεν μπαίνουν για πρώτη φορά στο στόχαστρο της Εφορίας, αφού μόνο και μόνο η διαφορά εμπορικών- αντικειμενικών αξιών δίνει το «πάτημα» για διασταυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή σε μεσίτες, συμβολαιογράφους, πωλητές, αγοραστές. Πλέον, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι στόχοι μπορούν να εντοπίζονται πιο εύκολα, ξεκινώντας από τα απλά: τι εμφανίζεσαι να τζιράρεις και τι δηλώνεις τελικά στην Εφορία.

Η επιλογή του τελευταίου στόχου ήταν μάλλον εύκολη, αφού συγκέντρωνε όλα τα χαρακτηριστικά, για να μπει στη λίστα υψηλής επικινδυνότητας: 1) δραστηριότητα στις Κυκλάδες των «χρυσών» ακινήτων και 2) προβολή στο Ίντερνετ για τη διαφήμιση των «χρυσών» αγοραπωλησιών. Ο έλεγχος επιβεβαίωσε τις υποψίες, καθώς το μεσιτικό γραφείο δεν εμφάνιζε απλώς τον μισό τζίρο, αλλά δήλωνε και ζημιές, οι οποίες μετά τον έλεγχο μετατράπηκαν σε κερδοφορία σχεδόν 230.000 ευρώ για μία και μόνη χρήση.

Κι επειδή οι νέες ελεγκτικές διαδικασίες δίνουν τη δυνατότητα ανίχνευσης και εντοπισμού όλης της «γραμμής» του χρήματος, ήταν θέμα χρόνου να πιαστεί στο δόκανο και η κατασκευαστική εταιρεία, που ήταν πελάτης του μεσιτικού γραφείου. Και σε αυτήν την περίπτωση το «μαύρο» χρήμα ήταν άφθονο, καθώς ο μηδενικός (!) τζίρος και οι ζημιές μετατράπηκαν σε κερδοφορία άνω των 600.000 ευρώ, μόνο για το 2024.

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Προφανές είναι ότι το «χτένισμα» των Ράμπο του ΔΕΟΣ δεν θα περιοριστεί στις υπόλοιπες χρήσεις των εν λόγω στόχων, αλλά θα καλύψει βάσει risk analysis επιχειρήσεις και των δύο κλάδων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, εμφανίζουν μάλλον χαμηλό κύκλο εργασιών, αν λάβει κανείς υπόψιν το... πανηγύρι στην εγχώρια κτηματαγορά. Το 2025, ο μέσος τζίρος που είχαν εμφανίσει τα 4.208 μεσιτικά γραφεία ήταν μόλις 16.678,56, ενώ οι 9.285 μικρές και μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες είχαν δηλώσει 69.086,27 ευρώ κατά μέσο όρο.

Υψηλός κίνδυνος «ξεπλύματος»

Ο τομέας του real estate μπαίνει, όμως, στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών υπηρεσιών και για έναν ακόμα λόγο: τα ακίνητα παρέχουν χαρακτηριστικά νομιμότητας και κανονικότητας. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Επιτροπής για το «ξέπλυμα» χρήματος, οι εγκληματικές ομάδες και τα δίκτυα χρησιμοποιούν σε ποσοστό 68% μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η επένδυση σε ακίνητα. Συνεπώς, το επίπεδο της σχετικής απειλής από τον τομέα των ακινήτων και την παροχή υπηρεσιών από διαμεσολαβητές-μεσίτες θεωρείται σημαντικό.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, από τη μελέτη υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές, προέκυψε ότι οι δράστες και τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων προβαίνουν στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, και μέσω της αγοράς ακίνητης περιουσίας. Σε ορισμένες εκ των υποθέσεων, τα υπό νομιμοποίηση χρήματα προέρχονται από σοβαρά εγκλήματα (διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωποκτονία κατά συρροή, σωματεμπορία, απάτη, πλαστογραφία, τοκογλυφία κ.ο.κ.), ενώ άλλες αποτελούν υποθέσεις που έχουν χαρακτηριστικά διασυνοριακού εγκλήματος.