Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές - iefimerida.gr

Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB επιβεβαίωσε ο αμερικανικός οίκος Fitch Ratings, διατηρώντας τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα.

Η απόφαση ολοκληρώνει τον κύκλο των προγραμματισμένων αξιολογήσεων για το 2026, χωρίς να μεταβάλλει το υφιστάμενο πιστοληπτικό καθεστώς της ελληνικής οικονομίας.

Η απόφαση της Fitch διατηρεί την Ελλάδα εντός της επενδυτικής κατηγορίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοσιονομική σταθερότητα, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η αναπτυξιακή πορεία αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας.

Κεντρικό ζητούμενο για την ελληνική οικονομία παραμένει η συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, σε συνδυασμό με τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων. Η δημοσιονομική πειθαρχία, η σταθερή πρόσβαση στις αγορές και η διαχείριση των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών.

Με την ετυμηγορία της Fitch ολοκληρώνεται ο κύκλος αξιολογήσεων του 2026.

Στη διάρκεια της χρονιάς, η Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB+, ενώ οι Moody’s και Morningstar DBRS διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους στις βαθμίδες Baa3 και BBB αντίστοιχα, δίνοντας θετικές προοπτικές. Η Standard & Poor’s είχε επιβεβαιώσει τον Οκτώβριο τη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές.