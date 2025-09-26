Φαρμακοβιομηχανία: Συμβολή 3,1% στο ΑΕΠ -Στρατηγικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία - iefimerida.gr

Η φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς και στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με συνεισφορά που ξεπερνά τα στενά όρια της υγείας και αγγίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της μελέτης του ΙΟΒΕ, η συνολική συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται σε 6,9 δισ. ευρώ το 2023, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,1% του ΑΕΠ.

Η οικονομική επίδραση είναι πολλαπλασιαστική: για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, παράγονται επιπλέον 1,3 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Σε επίπεδο απασχόλησης, ο κλάδος στηρίζει συνολικά 119 χιλιάδες θέσεις εργασίας, δηλαδή το 2,8% του συνόλου. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε 10 άμεσες θέσεις εργασίας στον κλάδο υποστηρίζουν άλλες 24 στην οικονομία.

