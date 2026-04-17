Fairfax: Η Eurobank η πιο κερδοφόρα επένδυση -Το «ευχαριστώ» στους Έλληνες CEOs - iefimerida.gr

Με ισχυρή ελληνική παρουσία και σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες στο Τορόντο η ετήσια Γενική Συνέλευση της Fairfax Financial Holdings, που σηματοδότησε τα 40 του καναδικού ομίλου.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας, ο Ινδοκαναδός δισεκατομμυριούχος Πρεμ Γουάτσα, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, χαρακτηρίζοντας το 2025 ως την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του ομίλου, με ρεκόρ καθαρών κερδών ύψους 4,8 δισ. δολαρίων.

Ξεχωριστό κεφαλαίο αποτελεί η Eurobank, την οποία ο Γουάτσα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ως την πιο κερδοφόρα επένδυση της Fairfax. Η αγοραία αξία της επένδυσης έχει εκτοξευθεί στα 4,6 δισ. ευρώ από μόλις 700 εκατ. ευρώ το 2020 - μια υπεραπόδοση που δύσκολα συναντάται στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Η τράπεζα πέτυχε πέρυσι απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, ενώ επέστρεψε στους μετόχους της το 55% των καθαρών κερδών της μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Το «Efcharistó» του Πρεμ Γουάτσα

Στην επιστολή του προς τους μετόχους της εταιρείας συμμετοχών, ενόψει της γενικής συνέλευσης, ο Πρεμ Γούατσα ανέφερε χαρακτηριστικά για τους επικεφαλής των τριών ελληνικών επιχειρήσεων στις οποίες η Fairfax Holdings έχει σημαντικά μερίδια:

«Ο Φωκίων Καραβίας στην Eurobank, ο Αλέξης Σαρρηγεωργίου στην Eurolife και ο Γιώργος Χρυσικός στην Grivalia έχουν δημιουργήσει σημαντική αξία για τη Fairfax την τελευταία δεκαετία. Οταν τους συναντήσετε στη Γενική Συνέλευση, πείτε “Efcharistó”!!»

Ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, παρουσίασε τους άξονες του νέου τριετούς επιχειρηματικού πλάνου της τράπεζας, θέτοντας στόχο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 17% και αύξησης κερδοφορίας ανά μετοχή κατά περίπου 10% ετησίως. Αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξαγορές, μεταξύ των οποίων η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Hellenic Bank στην Κύπρο, που δημιούργησε τον μεγαλύτερο τραπεζικό και ασφαλιστικό όμιλο στη χώρα. Παράλληλα, μίλησε για την ψηφιακή μετεξέλιξη της τράπεζας, με το κέντρο τεχνολογίας πληροφοριών στην Πούνε της Ινδίας και το «AI Factory» στην Αθήνα, σε συνεργασία με EY και Microsoft. Ο Φωκίων Καραβίας προειδοποιήσε για τις επιπτώσεις της τρέχουσας γεωπολιτικής αστάθειας, εκτιμώντας ότι η πολεμική σύγκρουση δεν πρέπει να υποτιμηθεί, καθώς εγκυμονεί τον κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή ενεργειακή κρίση.

Για τη Fairfax, η λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 21% το 2024, φθάνοντας τα 1.260 δολάρια, ενώ η μετοχή ενισχύθηκε κατά 31% στα 2.616 καναδικά δολάρια. Η ετήσια σωρευτική απόδοση για τους μετόχους ανήλθε κοντά στο 20%, μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Συνολικά, ο Γουάτσα εξέφρασε αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία, η οποία συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των Ευρωπαίων εταίρων, με τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 120% έως το 2030.