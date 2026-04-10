Εύσημα από το ΔΝΤ στην Ελλάδα: «Από τις καλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης», λέει η Γκεοργκίεβα - iefimerida.gr

Στις καλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης κατέταξε την Ελλάδα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Μιλώντας σε εκδήλωση του ΔΝΤ ενόψει της Εαρινής Συνόδου, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε για άλλη μια φορά εκτενώς στην πορεία της Ελλάδας μετά την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, σημειώνοντας ότι η χώρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης οικονομικής προσαρμογής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υπογράμμισε η επικεφαλής του ΔΝΤ, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα αποδεικνύει πως η πολιτική βούληση και η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή ανάκαμψη και βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Η αναφορά στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, επισημαίνοντας ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup ενισχύει την εικόνα αξιοπιστίας της χώρας.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον ενισχυμένη παρουσία στον πυρήνα των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων και εξελίξεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία ως παραδείγματα ανάκαμψης

Εκτός από την Ελλάδα η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε και σε άλλες χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης της ευρωζώνης, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, τονίζοντας ότι σήμερα συγκαταλέγονται στις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

«Βρέθηκαν σε μια τεράστια κρίση, την κρίση της ευρωζώνης. Είμαι πολύ ευγνώμων στις ομάδες μας στο ΔΝΤ για τη δουλειά που έκανε το Ταμείο με αυτές τις χώρες. Και δείτε τις τώρα: είναι από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και πώς το κατάφεραν; Σφίγγεις τα δόντια, κάνεις τα δύσκολα, παίρνεις τους ανθρώπους μαζί σου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησαν οι χώρες αυτές.

Διευθύντρια ΔΝΤ: «Η πολιτική βούληση αποδίδει»

Στο ίδιο πλαίσιο, η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι η επιτυχία των χωρών αυτών βασίστηκε στην αποφασιστικότητα για δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Όπως σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σημερινή εικόνα της Ελλάδας και η παρουσία της σε ηγετικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς αποδεικνύουν ότι «η πολιτική βούληση, η δέσμευση και η ικανότητα να κάνεις δύσκολες μεταρρυθμίσεις αποδίδουν».