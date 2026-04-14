Ευρωπαϊκές μετοχές: Ανακάμπτουν εν μέσω ελπίδων για ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - iefimerida.gr

Άνοδο σημείωσαν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές έπειτα από ένα κακό ξεκίνημα της εβδομάδας, αφού είναι πιθανό να διεξαχθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι επενδυτές ελπίζουν για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, παρότι οι ΗΠΑ έθεσαν σε εφαρμογή αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,6% στις 617,58 μονάδες στις 10:17 ώρα Ελλάδας.

Πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες χωρίς να έχει σημειωθεί σημαντικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει ανάκαμψη των μετοχών ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους θα επιμείνουν όσο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ