Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Υποτονικό κλίμα, με πτώση 0,04% ο δείκτης STOXX 600 - iefimerida.gr

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,04% στις 616,71 μονάδες στις 10:14 ώρα Ελλάδας, και οδεύει προς μέτρια άνοδο σε εβδομαδιαία βάση.

Στα περιφερειακά χρηματιστήρια, ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε άνοδο 0,1% και ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,08%.

