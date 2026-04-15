Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε άνοδο ο δείκτης STOXX, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή - iefimerida.gr

Υποτονικό το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών ύστερα από το χθεσινό ράλι, με τους επενδυτές να αξιολογούν μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα.
Οι επενδυτές αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα παρακολουθώντας παράλληλα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX σημείωσε άνοδο 0,05% στις 620,24 μονάδες στις 10:15 ώρα Ελλάδας.
Στις μεγάλες περιφερειακές αγορές, ο γερμανικός δείκτης DAX και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκαν κατά 0,1% και 0,2%, αντίστοιχα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
