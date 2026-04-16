Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια σε άνοδο -Άυξανόμενη αισιοδοξία για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα καθώς η αυξανόμενη αισιοδοξία για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τόνωσε το κλίμα στην αγορά.

Την ίδια ώρα οι επενδυτές αξιολογούν τα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 618,96 μονάδες στις 10:11 ώρα Ελλάδας.

Οι μεγάλες περιφερειακές αγορές βρίσκονταν επίσης σε θετικό έδαφος, με τον γαλλικό CAC και τον βρετανικό FTSE 100 να ενισχύονται κατά 0,2% και 0,3%, αντίστοιχα.

