Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο, χάρη στα κέρδη των εταιρειών εξόρυξης - iefimerida.gr

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στα κέρδη των εταιρειών εξόρυξης.

Οι εταιρείες τεχνολογίας δέχονται πιέσεις καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τις επιδράσεις που θα έχει στον κλάδο η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5%, στις 660,33 μονάδες, στις 10:07 ώρα Ελλάδας, και ήταν κοντά στο υψηλό δύο μηνών στο οποίο ανήλθε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι μετοχές των εταιρειών πρώτων υλών ενισχύθηκαν κατά 2,7% χάρη στο άλμα 6% που σημείωσε η ArcelorMittal, η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία χάλυβα, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Ανακούφιση στην αγορά έδιναν και οι τιμές του αργού μπρεντ που κινούνταν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω εκτιμήσεων ότι η πρόσφατη ήττα των Ρεπουμπλικανών μπορεί να παροτρύνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι μετοχές τεχνολογίας δέχονταν πιέσεις, με την ASML να υποχωρεί κατά ⁠2,7% και τη Soitec κατά 4,5%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ