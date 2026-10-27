 Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα, επιφυλακτικοί οι επενδυτές - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα, επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Συνάλλαγμα χρηματιστήριο ευρώ δολάριο
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά την ανακοίνωση χαμηλότερων των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων από την HSBC που ασκούσε πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές.

Επίσης η συνεχιζόμενη ένταση στη Γαλλία επέτεινε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η μετοχή της HSBC σημείωσε πτώση 6,9%, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,3%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ⁠STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 639,64 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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