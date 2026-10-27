Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα, επιφυλακτικοί οι επενδυτές - iefimerida.gr

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά την ανακοίνωση χαμηλότερων των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων από την HSBC που ασκούσε πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές.

Επίσης η συνεχιζόμενη ένταση στη Γαλλία επέτεινε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η μετοχή της HSBC σημείωσε πτώση 6,9%, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,3%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ⁠STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 639,64 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ