Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χαιρετίζουν την κατάπαυση πυρός -Άλμα στη Φρανκφούρτη, κέρδη στο Λονδίνο - iefimerida.gr

Άλμα κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Πριν από λίγο, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε άλμα σχεδόν 5% (+4,92%), με μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης να σημειώνουν ισχυρή άνοδο, όπως της Siemens Energy (+10%) και της Airbus (+6,88%).

Το χρηματιστήριο στο Παρίσι, ύστερα από ένα σχετικά πιο διστακτικό άνοιγμα, κατέγραψε σημαντική άνοδο (+3,68%), όπως και το Μιλάνο (+3,93%).

Το Λονδίνο, που εξαρτάται περισσότερο από πετρελαϊκούς κολοσσούς που καταγράφουν πτώση, σημείωσε άνοδο 2,51%. Η μετοχή της BP σημείωσε βουτιά 8,53% και της Shell υποχώρησε κατά 7,7%.

Στο Παρίσι, η μετοχή της TotalEnergies υποχώρησε κατά 5,63%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημείωσε άνοδο 3,6% στις 611,73 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας.

