 Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή πτώση στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ανησυχούν οι επενδυτές - iefimerida.gr
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή πτώση στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ανησυχούν οι επενδυτές

Ρωσία χρηματιστήριο
Χρηματιστήρια σε πτώση/ Φωτογραφία: Shutterstock - C.Aphirak
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τις μεγάλες απώλειες των μετοχών τεχνολογίας στη Wall Street και την Ασία.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές θα φρενάρει την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,37 %, στο Λονδίνο κατά 1,47 % ενώ η Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,68% και το Μιλάνο 1,24%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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