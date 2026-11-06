Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή πτώση στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ανησυχούν οι επενδυτές - iefimerida.gr

Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τις μεγάλες απώλειες των μετοχών τεχνολογίας στη Wall Street και την Ασία.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές θα φρενάρει την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,37 %, στο Λονδίνο κατά 1,47 % ενώ η Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,68% και το Μιλάνο 1,24%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ