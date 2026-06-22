Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Οι επενδυτές να αξιολογούν τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν - iefimerida.gr

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να αξιολογούν τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν.
Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις προόδου προς την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.
Οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ υποχώρησαν νωρίτερα κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αφού οι μεσολαβήτριες χώρες Κατάρ και Πακιστάν δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,05% στις 635,92 μονάδες στις 10:11 ώρα Ελλάδας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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