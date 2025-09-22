Ευρωπαϊκα Χρηματιστήρια: Οι απώλειες των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών αντισταθμίζουν την άνοδο του κλάδου τεχνολογίας - iefimerida.gr

Αμετάβλητες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις απώλειες των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών να αντισταθμίζουν την άνοδο του κλάδου τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 553,9 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Η μετοχή της γερμανικής Porsche υποχώρησε κατά 4,7% καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία το 2025.

Οι μετοχές τεχνολογίας ενισχύθηκαν κατά 0,9%, με τις μετοχές των εταιριών μικροκυκλωμάτων ASML και ASMI να σημειώνουν άνοδο 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ