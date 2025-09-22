 Ευρωπαϊκα Χρηματιστήρια: Οι απώλειες των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών αντισταθμίζουν την άνοδο του κλάδου τεχνολογίας - iefimerida.gr
Ευρωπαϊκα Χρηματιστήρια: Οι απώλειες των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών αντισταθμίζουν την άνοδο του κλάδου τεχνολογίας

Αμετάβλητες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις απώλειες των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών να αντισταθμίζουν την άνοδο του κλάδου τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 553,9 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Η μετοχή της γερμανικής Porsche υποχώρησε κατά 4,7% καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία το 2025.

Οι μετοχές τεχνολογίας ενισχύθηκαν κατά 0,9%, με τις μετοχές των εταιριών μικροκυκλωμάτων ASML και ASMI να σημειώνουν άνοδο 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα.

