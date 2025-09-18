Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών - iefimerida.gr

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (18/9) στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά την μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 553,49 μονάδες στις 10:15 ώρα Ελλάδας.

Αργά χθες, η Fed μείωσε για πρώτη φορά φέτος τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσεις, στο εύρος του 4% έως 4,25%, διατηρώντας τα όμως υψηλότερα από τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ