Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα

Κοντά σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών ύστερα από τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι μετοχές τεχνολογίας ήταν μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη πτώση, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα στην παγκόσμια αγορά για τις προοπτικές στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,09% στις 664,76 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν πτώση, όπως η Siemens Energy που υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ οι μετοχές των εταιριών τσιπ ⁠Aixtron και Infineon κατέγραψαν απώλειες 1,9% και 2,3%, αντίστοιχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ