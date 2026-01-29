 Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν χάρη στις αυξημένες τιμές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων - iefimerida.gr
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν χάρη στις αυξημένες τιμές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων

Αγορά συναλλάγματος χρηματιστήριο δείκτες
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στις αυξημένες τιμές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:03 ώρα Ελλάδας, ύστερα από πτώση κατά 0,8% στη χθεσινή συνεδρίαση.

Οι επενδυτές, ανήσυχοι για το μακροοικονομικό περιβάλλον, έχουν στραφεί στην ασφάλεια του χρυσού, ενώ το ασήμι έχει επίσης ανέλθει σε νέα υψηλά επίπεδα χάρη στη ζήτηση για φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με τον χρυσό.

Η άνοδος των τιμών έδωσε ώθηση στις μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών, που ενισχύθηκαν νωρίτερα σήμερα κατά 2,9%.

Οι μετοχές ενέργειας κατέγραψαν κέρδη 1,3% καθώς αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ μπορεί να προχωρήσουν σε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

