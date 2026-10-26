Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές στην έναρξη των συναλλαγών - iefimerida.gr

Υποτονικό ήταν το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Οι επενδυτές αφομοιώνουν μια σειρά από οικονομικά αποτελέσματα εταιριών και τις ταραχές στη Γαλλία, ενώ οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 636,26 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας, αφού την Παρασκευή κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο ευρύτερος ενεργειακός κλάδος σημείωσε πτώση 0,7%. Οι μετοχές των εταιριών ταξιδίων σημείωσαν άνοδο 1% χάρη στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ