Το ευρώ υποχωρεί 0,32%, στα 1,118 δολάρια, σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,32% και διαμορφώνεται στα 1,1183 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 176,8300 γεν, στο 0,8348 με τη στερλίνα και στο 0,9147 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,28% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,1400 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,39% και διαμορφώνεται στα 1,3397 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ