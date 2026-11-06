Το ευρώ υποχωρεί 0,32%, στα 1,118 δολάρια, σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,32% και διαμορφώνεται στα 1,1183 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 176,8300 γεν, στο 0,8348 με τη στερλίνα και στο 0,9147 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,28% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,1400 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,39% και διαμορφώνεται στα 1,3397 δολάρια.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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