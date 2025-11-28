 Το ευρώ υποχωρεί 0,20% στα 1,157 δολάρια, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ευρώ υποχωρεί 0,20% στα 1,157 δολάρια, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Αγορά συναλλάγματος χρηματιστήριο δείκτες
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,1572 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 180,9230 γεν, στο 0,8761 με τη στερλίνα και στο 0,9325 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,3570 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,3209 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ευρώ συνάλλαγμα δολάριο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ