Το ευρώ υποχωρεί 0,20% στα 1,157 δολάρια, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,1572 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 180,9230 γεν, στο 0,8761 με τη στερλίνα και στο 0,9325 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,3570 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,3209 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ