Το ευρώ υποχωρεί 0,17% στα 1,145 δολάρια, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1451 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,1310 γεν, στο 0,8674 με τη στερλίνα και στο 0,9256 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,28% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 161,7330 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,31% και διαμορφώνεται στα 1,3196 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ