Το ευρώ υποχωρεί 0,11% στα 1,141 δολάρια, σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,1418 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 184,3530 γεν, στο 0,8629 με τη στερλίνα και στο 0,9233 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 161,5040 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,3228 δολάρια.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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