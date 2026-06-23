Το ευρώ υποχωρεί 0,11% στα 1,141 δολάρια, σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,1418 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,3530 γεν, στο 0,8629 με τη στερλίνα και στο 0,9233 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 161,5040 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,3228 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ