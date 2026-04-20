Το ευρώ υποχωρεί 0,11%, στα 1,175 δολάρια, σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,1755 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 186,7870 γεν, στο 0,8712 με τη στερλίνα και στο 0,9205 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,22% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,9350 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,21% και διαμορφώνεται στα 1,3487 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ