 Το ευρώ υποχωρεί 0,09% στα 1,153 δολάρια, σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου - iefimerida.gr
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Το ευρώ υποχωρεί 0,09% στα 1,153 δολάρια, σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου

Συνάλλαγμα χρηματιστήριο ευρώ δολάριο
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,1535 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,7300 γεν, στο 0,8544 με τη στερλίνα και στο 0,9354 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,3340 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3497 δολάρια.﻿

﻿ΑΠΕ-ΜΠΕ

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