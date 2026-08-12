Το ευρώ υποχωρεί 0,07% στα 1,153 δολάρια, σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1538 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,8290 γεν, στο 0,8540 με τη στερλίνα και στο 0,9372 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,3590 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,3509 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ