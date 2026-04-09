Το ευρώ υποχωρεί 0,07%, στα 1,166 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1662 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,8930 γεν, στο 0,8707 με τη στερλίνα και στο 0,9220 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,26% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,8930 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,3390 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ