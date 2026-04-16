Το ευρώ υποχωρεί 0,05% στα 1,179 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,1797 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 187,3750 γεν, στο 0,8696 με τη στερλίνα και στο 0,9220 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,03% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,8910 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3560 δολάρια.

