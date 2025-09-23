Το ευρώ υποχωρεί 0,04%, στα 1,1791 δολάρια, σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1791 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 174,2920 γεν, στο 0,8726 με τη στερλίνα και στο 0,9348 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,04% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,7910 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3512 δολάρια.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
