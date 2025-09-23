 Το ευρώ υποχωρεί 0,04%, στα 1,1791 δολάρια, σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr
Το ευρώ υποχωρεί 0,04%, στα 1,1791 δολάρια, σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1791 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 174,2920 γεν, στο 0,8726 με τη στερλίνα και στο 0,9348 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,04% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,7910 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3512 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

