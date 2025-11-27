Το ευρώ υποχωρεί 0,04% στα 1,159 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1591 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 181,1710 γεν, στο 0,8767 με τη στερλίνα και στο 0,9332 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,2940 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,3220 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ