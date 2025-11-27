 Το ευρώ υποχωρεί 0,04% στα 1,159 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ευρώ υποχωρεί 0,04% στα 1,159 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Αγορά συναλλάγματος χρηματιστήριο δείκτες
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1591 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 181,1710 γεν, στο 0,8767 με τη στερλίνα και στο 0,9332 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,2940 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,3220 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ευρώ συνάλλαγμα δολάριο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ