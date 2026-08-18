Το ευρώ υποχωρεί οριακά 0,03%, στα 1,157 δολάρια, σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1579 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,8580 γεν, στο 0,8555 με τη στερλίνα και στο 0,9385 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,21% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,6990 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,3529 δολάρια.

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