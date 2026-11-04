Το ευρώ ενισχύεται 0,50% στα 1,124 δολάρια, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,50% και διαμορφώνεται στα 1,1249 δολάρια.

Αυτό καθώς το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί στον απόηχο των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Το ευρώ βρίσκεται στα 177,9100 γεν, στο 0,8341 με τη στερλίνα και στο 0,9180 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,33% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,1600 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,52% και διαμορφώνεται στα 1,3485 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ