Το ευρώ ενισχύεται 0,37%, στα 1,161 δολάρια, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,37% και διαμορφώνεται στα 1,1616 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,4540 γεν, στο 0,8556 με τη στερλίνα και στο 0,9380 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,29% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,8500 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,3571 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ