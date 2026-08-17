 Το ευρώ ενισχύεται 0,37%, στα 1,161 δολάρια, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου - iefimerida.gr
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Το ευρώ ενισχύεται 0,37%, στα 1,161 δολάρια, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου

Συνάλλαγμα χρηματιστήριο ευρώ δολάριο
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,37% και διαμορφώνεται στα 1,1616 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,4540 γεν, στο 0,8556 με τη στερλίνα και στο 0,9380 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,29% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,8500 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,3571 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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