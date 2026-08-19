 Το ευρώ ενισχύεται 0,19%, στα 1,159 δολάρια, σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου - iefimerida.gr
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Το ευρώ ενισχύεται 0,19%, στα 1,159 δολάρια, σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου

Αγορά συναλλάγματος χρηματιστήριο δείκτες
Δείκτες του χρηματιστηρίου που κινούνται ανοδικά / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,1598 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,5320 γεν, στο 0,8555 με τη στερλίνα και στο 0,94010 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,26% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,1680 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,3553 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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